Maiorca-Barcellona, le formazioni ufficiali
16/08/2025 | 18:30:41
Primo impegno in LaLiga per Maiorca e Barcellona che si affronteranno nella cornice dello “stadio de Son Moix”. La società di Joan Laporta ha reso noti gli undici scelti da Hansi Flick. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:
Barcellona: Joan García; Balde, Cubarsi, Araujo, Eric Garcia; Pedri, de Jong; Raphinha, Fermin Lopez, Yamal; Ferran Torres. All.: Flick. Maiorca: Leo Roman, Mateu Jaume, Raillo, Valjent, Mojica, Morlanes, Antonio Sanchez, Darder, Pablo Torre, Asano, Muriqi. All.: Jagoba Arrasate.
Foto: Instagram Barcellona