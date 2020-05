Mainz, il CEO Hofmann: “Sarebbe meglio ripartire il 23 maggio, ci servono due settimane”

Stefan Hofmann, CEO del Mainz, ha parlato attraverso i canali ufficiali del club della decisione di far ripartire la Bundesliga: “Dobbiamo seguire le raccomandazioni che prevedono un allenamento di due settimane prima di iniziare nuovamente la stagione. Sarebbe meglio ripartire il 23 maggio. Iniziare prima sarebbe uno svantaggio e andrebbe a toccare l’integrità del campionato. Vogliamo che tutte le squadre possano allenarsi per due settimane prima di scendere in campo, in modo da garantire una competizione equa e leale”.