Mainz-Fiorentina, i convocati di Galloppa: out Gudmundsson e Gosens
05/11/2025 | 14:21:53
L’ACF Fiorentina ha diramato la lista dei convocati di Daniele Galloppa per il match contro il Mainz.
Questa la lista completa:
Comuzzo Pietro, Cordeiro Dos Santos Domilson, De Gea Quintana David (P), Dzeko Edin, Fagioli Nicolò, Fazzini Jacopo, Fortini Niccolò, Kean Moise Bioty, Kouadio Eddy Nda Konan, Lezzerini Luca (P), Mandragora Rolando, Marí Villar Pablo, Martinelli Tommaso (P), Nicolussi Caviglia Hans, Ndour Cher, Parisi Fabiano, Piccoli Roberto, Pongračić Marin, Ranieri Luca, Richardson Michael Amir Junior, Sohm Simon Salomon Junior, Viti Mattia.
Foto: sito Fiorentina