Mainz, colpo in attacco: è ufficiale l’arrivo di Szalai dall’Hoffenheim

Colpo in attacco per il Mainz. Attraverso un comunicato sui propri canali ufficiali, la società tedesca ha annunciato l’arrivo dell’attaccante ungherese Szalai dall’Hoffenheim. Il centravanti classe 1987 saluta dopo tre anni, e in totale ha totalizzato 25 gol in 113 presenze.

Die Nummer 28 kehrt zurück – Ádám Szalai ist wieder 05er! 🙌 Der 56-fache ungarische Nationalspieler, der bereits von 2010 bis 2013 im Dress von #Mainz05 wirkte, kehrt bis 2021 an den Bruchweg zurück. Der 31-Jährige kommt ablösefrei von der @tsghoffenheim! pic.twitter.com/uzJU7a2jzL — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) August 27, 2019