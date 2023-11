Mainz 05, continua la vicenda El Ghazi: il giocatore vuole intentare una causa contro il club

Il Mainz ha licenziato poche settimane fa Anwar El Ghazi, dopo che il centrocampista olandese ha espresso pubblicamente il suo sostegno alla Palestina nella guerra contro Israele. L’esterno infatti aveva dichiarato la propria posizione sui social ed era stato richiamato dal club tedesco, ma non si è mai pentito. Il rapporto infatti è durato poco più di un mese e sembra che la vicenda finirà nel peggiore dei modi: l’ex PSV, secondo quanto riportato dalla Bild, avrebbe deciso di intentare una causa contro il club e il processo dovrebbe svolgersi a dicembre. Il giocatore, avendo militato ufficialmente nella squadra tedesca e precedentemente nel PSV nella stagione in corso, non potrà essere tesserato da un altro club di tutti quei campionati che si disputano da agosto a giugno.

Foto: Instagram El-Ghazi