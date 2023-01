MAINOO, UN NUOVO TALENTO LANCIATO DA TEN HAG

Il Manchester United ha messo in mostra un nuovo gioiellino nel corso della Coppa di Lega (Carabao Cup). Si tratta di Kobbie Mainoo che ha fatto il suo debutto da professionista nel Manchester United nella sfida della Carabao Cup contro il Charlton Athletic di ieri sera. Il 17enne è stato convocato da mister Erik ten Hag per la sfida dei quarti di finale all’Old Trafford, terminata 3-0 per lo United dopo un gol di Antony e la doppietta nel finale di Marcus Rashford. E’ un grande premio per i progressi del giovane dopo aver segnato nell’amichevole contro il Cadice, durante il ritiro invernale lo scorso dicembre, per la pausa dei campionati per il Mondiale in Qatar.

Mainoo, classe 2005, è nato a Stockport, da padre di origini ghanesi, e diventa la seconda prospettiva dell’Academy dei Red Devils, promossa nel calcioprofessionista per la prima volta da Ten Hag, dopo che l’attaccante Charlie McNeill è entrato dalla panchina durante la sconfitta in Europa League contro la Real Sociedad. È l’ottavo ragazzo a debuttare con il manager olandese.

Mainoo ha fatto parte della squadra vincitrice della FA Youth Cup la scorsa stagione, insieme ad Alejandro Garnacho, anch’egli titolare contro gli Addicks. Il giocatore ha rappresentato l’Inghilterra a livello Under 17 e Under 18 e ha giocato 60 minuti ieri sera, nel suo debutto, prima di essere sostituito da Casemiro.

Mainoo è un centocampista, può giocare da mezz’ala, anche da trequartista e spesso, nelle giovanili, anche come regista.

Mainoo ha iniziato nel settore giovanile del Cheadle & Gatley, prima del passaggio allo United, nel 2014, quando aveva 9 anni. Ha quindi fatto tutte le trafile delle giovanili dei Red Devils, crescendo nell’Academy e arrivando, quindi, fino alla prima squadra. Ha firmato il suo primo contratto da professionista nel maggio 2022. Le sue prestazioni, inclusa una buona prestazione a centrocampo contro il Carlisle United nell’EFL Trophy, gli sono valse la convocazione nella squadra senior per l’allenamento nell’ottobre 2022. È stato convocato per la prima volta in panchina il 16 ottobre 2022, in vista di una partita di Premier League contro il Newcastle United. Poi la sosta per il Mondiale e ieri sera l’esordio tra io professionisti.

Nella stagione in corso, ha un rendimento importante con l’Under 19 dei Red Devils, con 11 presenze, 2 gol e 2 assist messi a referto. La scorsa annata, nell’Under 18, aveva concluso la stagione con 22 presenze e 3 gol, oltre che 5 assist. E’ un ragazzo dotato di buon piede, è alto 175 cm, ha discreta fisicità in mediana, e buona visione di gioco.

Ha dimostrato doti molto interessanti sulle quali ten Hag può lavorare e migliorarlo ancora tanto, conoscendo le abilità dell’allenatore olandese nel lanciare giovani importanti, lo abbiamo visto nelle recenti esperienze nell’Ajax.

“Per tutti noi è stata una grande partita e per lui è una grande opportunità”, ha detto Ten Hag ai media del club dopo la gara di Coppa. “Ha fatto bene al ritiro invernale in Spagna, ha fatto molto bene contro l’Everton nell’amichevole, quindi ha meritato di giocare. Quindi sono felice di dargli l’opportunità, ma si tratta di ciò che è meritato.”

Lo stesso Mainoo ha parlato, affermando che è stato incredibile debuttare per il club con cui gioca dall’età di 9 anni e che spera di poter crescere poco alla volta e magari diventare una colonna dei Red Devils.

Il tempo è dalla sua parte, le qualità ci sono, non resta altro che metterle in campo, allenarsi con costanza e dedizione e continuare con grande qualità a fare ciò che sa fare.

Foto: sito Manchester United