Manchester United, Mainoo apre alla cessione

26/08/2025 | 11:05:23

Il futuro di Kobbie Mainoo sembra più che mai lontano da Manchester. Il calciatore classe 2005 non è più tra le prime scelte di Ruben Amorim che, gli sta preferendo altri interpreti del ruolo. Ragion per cui, stando a quanto riferito da The Athletic, il giocatore avrebbe aperto alla cessione. Il problema sta nella destinazione: al momento, non sono pervenute offerte per il nativo di Stockport. A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, sarà più difficile piazzare colpi. Ma non impossibile.

Foto: Instagram Mainoo