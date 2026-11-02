Mainoo avverte la Roma: “E’ una stagione difficile, ma siamo vicini alla svolta”

02/11/2026 | 15:20:11

Mainoo ha presentato in conferenza stampa la partita contro la Roma: “Ovviamente è stata una stagione difficile, non abbiamo ottenuto molti dei risultati che volevamo, ma ora dobbiamo guardare avanti. Ci aspettano partite importanti, a partire dalla prossima, e credo che ci basti una vittoria per cambiare questa situazione. Credo che il modo migliore per ripagare Carrick delle sue parole sia stare al suo fianco, sia in campo sia fuori, e lottare per noi stessi e per la squadra. Sono davvero molto grato al mister per la fiducia che mi ha dimostrato fin dal suo arrivo, per aver creduto in me e per tutti i consigli che mi ha dato. So che è stato un giocatore di questo club, che ne conosce la storia e sa che cosa serve per vincere. Prendo molto sul serio le sue parole e cerco di mettere in pratica i suoi insegnamenti ogni giorno, sia in allenamento sia durante le partite. Sappiamo che questo è un club enorme e credo che tante persone conoscano i valori che lo contraddistinguono, tramandati da chi ha lavorato e giocato qui nel corso degli anni. Essendo cresciuto nel settore giovanile, sento di avere anche io una responsabilità nel trasmettere ciò che significa essere parte del Manchester United. Ho intenzione di difendere questi valori e questo messaggio il più a lungo possibile. Ci sentiamo che siamo vicini alla svolta”.

Foto: Instagram Mainoo