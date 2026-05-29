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Maignan: “Un altro anno amaro senza obiettivi raggiunti. Il Milan prima o poi risorgerà”

29/05/2026 | 16:24:01

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Il portiere del Milan, Mike Maignan, fa un punto di fine stagione con un post pubblicato su Instagram, analizzando tutta l’amarezza per un finale di stagione pessimo dei rossoneri.
Le sue parole: “Un altro anno in cui, purtroppo, i nostri obiettivi non sono stati raggiunti. Grazie ai tifosi del Milan per il vostro supporto durante tutto l’anno. Gioia e tristezza fanno parte della vita per i atleti e per i tifosi del club. Prima o poi, il Milan risorgerà”.
Foto: X Milan