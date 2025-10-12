Maignan: “Troppi infortuni? Non faccio caso alle polemiche, il portiere subisce più colpi di tutti”

12/10/2025 | 23:36:43

Mike Maignan ha parlato in conferenza stampa commentando anche le voci sui troppi infortuni: “Non ci faccio caso. Domani sarà la mia 23esima partita consecutiva. È un bene. La gente dice che mi infortuna spesso non mi tocca. Devi sapere che, in campo, il portiere è il giocatore che subisce più colpi. E so che piacciono le statistiche. Se guardi le statistiche, la scorsa stagione sono stato uno dei tre giocatori che hanno giocato di più in Europa. Gestire il mio corpo è ciò che so fare meglio”.

Foto: Instagram Francia