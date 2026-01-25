Maignan sul rigore per la Roma: “Bartesaghi deve tagliarsi il braccio?”

25/01/2026 | 23:04:15

Maignan ha parlato a DAZN dopo il pareggio tra Roma e Milan: “Siamo venuti qui per vincere, volevamo i tre punti. Abbiamo trovato una squadra tosta e difficile da affrontare in casa loro. Nella ripresa abbiamo avuto l’occasione di fare gol Il rigore? Cosa può fare Bartesaghi, tagliarsi il braccio? Poteva pure fischiare il secondo su Modric. Per i primi posti ci sono tante squadre molto forti, ora cerchiamo di vincerne il più possibile”.

Foto: insta milan