Maignan scalpita: “Il mio ritorno vi sorprenderà”

Sui propri canali social ufficiali, il portiere del Milan, Mike Maignan, ha postato un video in cui ha anche mostrato alcuni estratti delle partite giocate in stagione ma anche alcune immagini delle sedute di allenamento che sta svolgendo per tornare a giocare.

Il portiere rossonero ha anche commentato il suo momento, affermando: “Il mio ritorno vi sorprenderà”.

Foto: Twitter personale