Maignan salva su Castro, Skorupski salva il Bologna: reti inviolate all’intervallo

14/05/2025 | 21:51:22

Alti ritmi e occasioni da gol per un primo tempo infuocato all’Olimpico nella finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan. La partita si apre con lo spunto di Leao dopo appena 4′. Il portoghese fugge a sinistra nei pressi della linea di fondo e crossa basso e teso: Jimenez ci prova col sinistro ma non riesce a coordinarsi. Immediata la risposta degli uomini di Vincenzo Italiano. Punizione dalla destra di Miranda a centro area con Castro che, tutto solo, sfiora di testa: grande riflesso di Maignan che allontana, poi Fabbian non è sufficientemente reattivo. Primi minuti caratterizzati da grandi occasioni. E al 10′ arriva la doppia, grande, chance per i rossoneri: cross di Jimenez da destra, Skorupski evita l’autogol sull’intervento scoordinato di Beukema, poi Jovic si divora il gol facendosi parare la conclusione da due passi.

Foto: Instagram Milan