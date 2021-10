Maignan salterà 5 grandi sfide: Roma, Inter, Napoli, Atletico e Liverpool

Mike Maignan si è sottoposto in giornata ad un esame artroscopico che ha rilevato la lesione di un legamento del polso. Il suo rientro in campo è previsto tra circa 10 settimane. Il francese ha anche lasciato un messaggio ai tifosi, carico e positivo per il, seppur lontano, rientro.

La dirigenza rossonera non ha perso tempo e ha subito ufficializzato l’innesto dell’esperto Antonio Mirante per spalleggiare Tatarusanu, dato il ko anche del terzo portiere Plizzari.

L’estremo difensore ex Lille salterà con buona certezza le prossime 16 partite del Milan: Verona, Bologna, Torino, Roma, Inter, Fiorentina, Sassuolo, Genoa, Salernitana, Udinese, Napoli ed Empoli in campionato, oltre alle quattro sfide di Champions League, le due con il Porto, la trasferta in Spagna contro l’Atletico Madrid, così come l’ultima del girone contro il Liverpool.

Foto: Twitter personale Maignan