Maignan: “Per i sogni è presto, ma abbiamo grandi obiettivi. Sul rigore ero fiducioso”

02/11/2025 | 23:12:44

Maignan ha parlato a Dazn dopo la vittoria sulla Roma: “Sono tre punti importanti come ogni punti che dobbiamo cercare. È da inizio stagione che cerchiamo di lottare ogni secondo sul campo. Giocando così insieme possiamo solo che fare risultati positivi. Per i sogni troppo presto, siamo a novembre. Siamo compatti, uniti. Dobbiamo solo giocare partita dopo partita. Abbiamo obiettivi grandi, sì, ma dobbiamo giocare testa sulle spalle partita per partita. Il rigore? Momento decisivo per la squadra, ero fiducioso, i miei compagni avevano fiducia in me. Sono contento per quello che ho dato alla squadra”.

foto x milan