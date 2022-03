Maignan non si allena con la Francia. Problema al tendine d’Achille

Stando a quanto riferito da “Le Parisien”, oggi Mike Maignan, portiere del Milan, non si è allenato a Claire Fontaine con il resto della Nazionale francese. Il portiere rossonero, in ritiro con i compagni di nazionale, avrebbe un problema al tendine d’Achille, ma non si tratterebbe di qualcosa di grave, infatti il giocatore non dovrebbe lasciare il ritiro.

La Francia sarà impegnata nelle amichevoli con Costa d’Avorio e Sudafrica in questi due slot dedicati alle Nazionali.

Foto: Twitter personale