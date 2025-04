Maignan: “Nel calcio possono capitare stagioni così, non per forza bisogna dare colpa alla squadra o a qualcuno”

Mike Maignan, portiere del Milan, ha parlato a Sport Tv Portugal: “Eravamo sotto 2-0, ma siamo stati bravi a reagire e potevamo anche vincere. Sì, abbiamo iniziato male e loro sono partiti meglio di noi. Potevamo fare di più, non siamo stati abbastanza concreti”.

Cosa manca al Milan? “Nel calcio possono capitare stagioni così, non per forza bisogna dare colpa alla squadra o a qualcuno. Quello che dobbiamo fare è prendere esperienza e capire che possono esserci periodi così. Ci servirà per crescere in futuro”.

Foto: sito Milan