Maignan miracoloso su Gila: Milan-Lazio 0-0 dopo 45′

29/11/2025 | 21:37:04

Milan e Lazio non si fanno male nel primo tempo a San Siro e chiudono 0-0. Pronti, via, Maignan salva il risultato in Milan-Lazio. Immediatamente una parata pazzesca del capitano rossonero che con un riflesso clamoroso spedisce in angolo un colpo di testa a botta sicura di Gila. I rossoneri rispondono al 20′ con una bella combinazione Saelemaekers-Nkunku-Leao ma il tiro del portoghese è rimpallato.

Milan (3-5-2): Miagnan; Tomori; Gabbia; Pavlovic; Saelemaekers; Fofana; Modric; Rabiot; Bartesaghi; Nkunku; Leao.

A disposizione: Terracciano, Pittarella, Estupinan, Ricci, De Winter, Loftus-Cheek, Odogu, Jashari.

Allenatore: Allegri

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli Gila, Pellegrini; Vecino, Basic, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni.

Foto: X Milan