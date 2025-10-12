Maignan: “Milan-Como in Australia? Sono d’accordo con Rabiot, inoltre perdiamo una partita in casa”

12/10/2025 | 22:27:56

Il portiere del Milan Mike Maignan ha parlato in conferenza stampa tornando sulla scelta di giocare Milan-Como in Australia: “Sono pienamente d’accordo con Adrien Rabiot. Si dimenticano molte cose, pensano molto all’aspetto finanziario. È una partita del campionato italiano, non capisco perché si giochi all’estero. Inoltre, stiamo perdendo una partita in casa, anche se i nostri obiettivi sono alti e non dovremmo lasciare nulla al caso. Io capitano della Francia? È il mister che decide chi è il capitano, è così. Non c’è mai stata alcuna reazione o tutto ciò che si può pensare. Senza Mbappè Deschamps ha scelto me come capitano della Francia, ha fiducia in me”.

Foto: X Milan