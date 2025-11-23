Maignan: “La parata più bella? Tutte. Dobbiamo continuare così”

23/11/2025 | 23:55:35

Maignan ha commentato il successo nel derby intervenendo a Dazn: “Parata preferita? Tutte. Ognuna era importante per tenere la porta inviolata. Abbiamo sofferto tutti insieme, quando giochiamo così possiamo fare risultati positivi. Dobbiamo proseguire così e continuare a lavorare. L’ultimo rigore parato da un portiere del Milan in un derby ha portato i rossoneri allo scudetto? Non dobbiamo fare questo paragone. È positivo per stasera, ma ci sono ancora tante giornate. Dobbiamo prendere queste cose positive per continuare a lavorare e andare avanti”.

Foto: X Milan