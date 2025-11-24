Maignan, la pantera con le ali. E un rinnovo non avrebbe prezzo

24/11/2025 | 11:49:57

Bastano nome e cognome: Mike Maignan. E sul resto c’è poco da dire: un fenomeno. Avrà pure avuto qualche momento difficile durante la scorsa stagione – chi non ce l’ha? – ma il rendimento in questo campionato è stato fin qui straordinario. Non solo per il rigore parato a Calhanoglu, decisivo per regalare il derby il Milan, ma per una galleria di parate che lascia il prossimo a bocca aperta. Senso della posizione, esplosività, istinto, classe, tutto: in pratica una pantera che indossa le ali. Conosciamo la storia della scorsa estate: il Chelsea avrebbe fatto di tutto per portarlo a Londra, il Milan a un certo punto ha deciso di avventurarsi sul sentiero di scarse certezze sul rinnovo ma con la consapevolezza di prendersi questo rischio. C’erano state incomprensioni diverso tempo fa sul prolungamento, Maignan non l’aveva presa bene, così il rischio che se ne possa andare a zero esiste. Se la musica cambiasse, sarebbe una tra le notizie migliori degli ultimi anni per il Milan: un rinnovo di Mike, la pantera con le ali, non avrebbe prezzo.

Foto: X Milan.

