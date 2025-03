Maignan e una domanda: perché non è più quello di prima?

Mike Maignan ha dimostrato in più di un’occasione di essere un grande portiere, ma il rendimento dell’ultimo periodo non è stato all’altezza dalla sua fama. Anche la scelta di affrontare Isaksen nell’azione decisiva di Milan-Lazio è stata sbagliata e ha consentito agli avversari di volare verso la vittoria a pochi secondi dalla fine e in pieno recupero. Tutti commettono errori, ovviamente anche i portieri, ma la sequenza degli ultimi mesi è imbarazzante. Ora, a prescindere dal discorso contratto (per il momento nessuna novità), la domanda attuale è soltanto una: perché Maignan non è più quello di prima e ha tolto certezze al Milan?

Foto: Mike Maignan instagram