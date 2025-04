Maignan è tornato a Milano: martedì il via libera per tornare ad allenarsi

Paura passata per Mike Maignan. Il portiere del Milan, venerdì sera, è stato protagonista di un brutto scontro col compagno di squadra Jimenez nel match poi vinto dai rossoneri per 4-0 a Udine. Il calciatore francese è stato poi trasportato per precauzione all’ospedale Misericordia di Udine per gli accertamenti del caso e dopo una notta in osservazione, anche in questo caso a scopo puramente cautelativo, è stato dimesso nella mattinata di ieri facendo quindi ritorno a Milano. Il giocatore ora attende il via libera, martedì, per tornare ad allenarsi.

Foto: sito Milan