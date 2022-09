Maignan e Koundé lasciano il ritiro della Francia. Deschamps chiama Mandanda

Mike Maignan e Jules Koundé non saranno a disposizione del ct della Francia, Didier Deschamps, per la sfida contro la Danimarca di Nations League. Il portiere del Milan e il difensore del Barcellona, che soffre di un infortunio al tendine del ginocchio sinistro, lasceranno dunque il ritiro dopo aver sostenuto gli esami questa mattina. Convocato solamente Steve Mandanda per sostituire l’estremo difensore rossonero.

Foto: Instagram Maignan