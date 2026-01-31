Maignan dopo il rinnovo: “Sono felice. Voglio ancora tanti trofei con questa maglia”

31/01/2026 | 21:13:55

Mike Maignan, portiere e capitano del Milan, si è così espresso ai canali ufficiali del club dopo il rinnovo con il club rossonero: “Sono molto molto felice. È un rinnovo che stavamo aspettando tanto: c’è voluta pazienza, ma ce l’abbiamo. Sono molto molto felice. Mi trovo bene a Milano, con la famiglia anche. Mi auguro tante cose belle per i milanisti e per la mia famiglia anche. Voglio più trofei, più successi. Sarò qui in famiglia per altri cinque anni. A tutti i tifosi rossoneri: guardate, ci sono ancora! Forza Milan”.

Foto: sito Milan