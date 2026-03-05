Maignan: “Derby? E’ tutta una questione di adrenalina”

05/03/2026 | 23:41:15

In vista del derby di Milano in programma domenica alle 20.45 a San Siro, il Milan ha pubblicato sui propri canali social un video con le parole del portiere rossonero, Mike Maignan, che ha raccontato le sensazioni che si vivono quando arriva la stracittadina.

Queste le sue parole: “Hai lavorato tutta la settimana, hai lavorato tutta la vita per essere qua. Ti basta sentire lo stadio, ti basta sentire l’allenatore, tutto cambia nella tua testa e poi vai. È tutta una questione di adrenalina. Già il mister ci carica e già sei tu carico, arrivi e vedi i tuoi tifosi e poi anche quelli avversari che ti fischiano. Non hai paura, ma c’è l’adrenalina di prendere a palla e andare”.

Foto: sito Milan