Maignan cita Peaky Blinders: “San Siro è in nuova gestione per ordine dei Rossoneri”

Se il Milan ha vinto il derby contro l’Inter, lo deve anche al suo portiere Mike Maignan, risultato tra i migliori in campo nella serata di San Siro: “San Siro è in nuova gestione per ordine dei Rossoneri“. Una chiara citazione a Tommy Shelby e ai Peaky Blinders.

Questo posto è in nuova gestione per ordine dei Rossoneri ❤️@acmilan #MAGIC pic.twitter.com/bqc4xNRUmY — Mike Maignan (@mmseize) September 4, 2022

Foto: Instagram Maignan