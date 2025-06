Maignan, c’è il pressing del Chelsea. Il Milan su Milinkovic-Savic

03/06/2025 | 18:11:22

Anche Mike Maignan potrebbe lasciare il Milan nei prossimi giorni, tutto questo perché al momento non ci sono accordi per il rinnovo del contratto in scadenza tra poco più di un anno. Il Chelsea ha mosso passi importanti, molto presto farà una proposta al Milan e ha il placet del portiere francese. Per la sostituzione il Milan sta pensando a Milinkovic-Savic, in uscita dal Torino e che sta scalando posizioni nella lista rossonera.

Foto: X Milan