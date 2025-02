Mike Maignan è stato protagonista, suo malgrado, della gara contro il Feyenoord. Il portiere rossonero, ha commesso un errore decisivo sul tiro di Paixao, che ha deciso la gara.

Consapevole di non essere stato impeccabile, sulle proprie stories Instagram Maignan ha pubblicato una foto di lui sorridente con scritto però “Bad day at the office”, ovvero “Cattivo giorno a lavoro“, rifacendosi all’errore che ha deciso la partita.