Maignan: “Bello ritrovare Ibra, anche se al PSG mi disse che ero un portiere di m…”

Il nuovo portiere del Milan, Mike Maignan, ha rilasciato un’intervista a France Football, che verrà pubblicata integralmente domani.

Il quotidiano francese ha però pubblicato un piccolo estratto, che riguarda Ibrahimovic, che il portiere ritroverà dopo i trascorsi al PSG.

Queste le sue parole: “Ibra? Bello ritrovarlo certamente, non l0 avrei mai detto. Non ci sentiamo da tempo, ma Zlatan mi piace. Mi ricordo benissimo un allenamento, avevo 17 anni e Ibra calciava fortissimo, neanche fossi Buffon o Julio Cesar. Non riuscivo a parare, mi disse: ‘Sei un portiere di m…’. Subito dopo, però, gli parai un tiro. Non potevo non rispondergli: ‘E tu sei un attaccante di m…” All’iniziò mi ignorò, poi nello spogliatoio mi disse che mi apprezzava. Allora ho capito che Zlatan mi piaceva come persona: dice sempre le cose in faccia”.

Foto: Twitter personale