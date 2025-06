Maignan-Angelino-Kean: tra verità e speculazioni

10/06/2025 | 23:30:59

Ci sono tre storie da chiarire, tra verità e speculazioni. Mike Maignan ha spinto per andare al Chelsea, ma la trattativa è in una fase stagnante e difficilmente si potrà riaprire. Quello che possiamo aggiungere è che dalla famosa offerta di 15 milioni (cifra ritenuta insufficiente dal club rossonero) non ci sono stati passi in avanti, alcun tipo di accelerata e aalcun tipo di rilancio. Il suo mercato potrebbe essersi chiuso qui: Allegri ci punta molto. Su Angelino la storia è chiara: la notizia di ieri, lanciata da Gianluigi Longari, è stata straconfermata dai fatti e il terzino della Roma resta sempre un nome in orbita per l’Al Hilal. Nessuno ha parlato di visite, ma solo di un aereo pronto per il decollo, sarebbe bastato citare la fonte nelle prime ore di trattativa (concreta) piuttosto che copiare e basta. Per Moise Kean è in atto un tentativo di destabilizzare, inventando notizie poco attendibili, come quella di una presunta offerta araba (mai arrivata). Tra le altre cose servirebbero altri passaggi come il sì del calciatore, una trattativa con la Fiorentina e il pagamento della clausola da 52. Le cose cambiano ogni minuto, non abbiamo la palla di vetro, ma oggi assolutamente nulla di tutto questo. Kean è felice a Firenze e lascerebbe soltanto se si verificassero eventi eccezionali.

Foto: X Milan