Maignan, ancora decisivo: rigore parato e porta inviolata

03/11/2025 | 11:55:15

Tra i giocatori che hanno brillato nella vittoria del Milan contro la Roma di ieri sera c’è senza dubbio Mike Maignan. Il portiere francese è stato decisivo, mantenendo la porta inviolata grazie a una serie di parate importanti. La più significativa è arrivata sul rigore calciato da Dybala, che ha permesso ai rossoneri di conservare il vantaggio e portare a casa la vittoria. Con questa prestazione, Maignan si è meritato il premio di MVP del match.

Foto: X Milan