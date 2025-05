Maignan: “Abbiamo una grandissima fame di vincere la Coppa Italia. Ma niente pressioni”

13/05/2025 | 16:40:10

Intervenuto in conferenza stampa, il portiere del Milan, Mike Maignan, ha così parlato alla vigilia della finale di Coppa Italia contro il Bologna: “Abbiamo una grandissima fame di vincere questo trofeo e sappiamo quanto importante sia giocare finali e vincere titoli per il Milan”.

Poi ha proseguito: “Sappiamo che domani sarà una giornata importante per la stagione del Milan, possiamo scrivere una pagina positiva in più nella storia del club. Ma non dobbiamo sentire troppo la pressione, tenendo quel sangue freddo che ci ha permesso di arrivare fino in finale. Siamo concentrati”.

Sulla difesa a tre: “Ho fiducia sempre nei miei compagni, qualsiasi numero di difensori ci sia. Certe volte il vento tira a favore, altre tira contro e prendi gol anche con nove giocatori dietro. Ora stiamo vivendo un buon momento, approfittiamone perché non è sempre stato così”.

Foto: X Milan