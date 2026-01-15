Maignan: “Abbiamo iniziato mosci, poi siamo stati bravi. Rabiot? C’è tanto lavoro dietro”

15/01/2026 | 23:05:55

Maignan ha parlato a DAZN dopo Como-Milan: “Sapevamo che giocare qua sarebbe stato difficile. Eravamo preparati. Abbiamo iniziato mosci, hanno segnato ma non abbiamo preso il secondo. Abbiamo resistito da squadra e abbiamo fatto gol quando volevamo. Ci siamo chiusi bene e questo ci ha dato i tre punti stasera. Rabiot? Ha fatto due bellissimi gol e si è procurato il rigore, ma soprattutto c’è tanto lavoro dietro che noi vediamo, non solo gol. Ha fatto molto bene per la squadra. Sappiamo delle serate da Milan così, con atmosfera e tensione. Quando finiamo così è sempre bello perché abbiamo lasciato tanta energia sul campo: in settimana lavoriamo, quando poi lo mostriamo sul campo è bello”.

Foto: X Milan