Maietta (Collegio Garanzia Coni): “Il TAR può far disputare Juventus-Napoli”

Angelo Maietta, componente del Collegio Garanzia del Coni, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli sulla vicenda di Juve-Napoli:

“I tempi della giustizia sportiva sono rapidissimi. Una volta presentato il ricorso dopo 15 giorni il Collegio si pronuncerà entro 5 giorni. Per Natale come orizzonte temporale ci sarà la fine dei gradi della giustizia sportiva.

Gli organi di Giustizia sportiva hanno il potere di mitigare le sanzioni in presenza di determinate condizioni.

Una delle due sanzioni, ovvero il 3-0 a tavolino o il punto di penalizzazione, possono essere annullate, ma questo dipende dagli elementi prodotti.

Ripetere la partita? Gli atti dell’ordinamento sportivo sono atti amministrativi e quindi sono impugnabili.

Il Tar potrebbe avere una tutela risarcitoria nei confronti del ricorrente. Quindi potrebbe esserci la ripetizione come forma risarcitoria. Non posso esprimere un giudizio valutativo perché le carte del ricorso non sono state ancora pervenute. Ho letto solo le motivazioni e non le carte prodotte. Il dolo che è descritto nella motivazione comporta anche il rischio di un approfondimento da parte della procura”.