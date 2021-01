Maicon torna in Italia, giocherà in Serie D: “Sono carico per questa avventura”

Sono molto contento di essere tornato, sono carico per questa nuova avventura da giocatore“. Maicon Douglas torna in Italia e sarà un nuovo giocatore del Sona in Serie D. Il brasiliano, proveniente da San Paolo, è arrivato a Fiumicino e adesso andrà a Verona in macchina, naturalmente accompagnato dai dirigenti della società veneta. Per il difensore classe 1981, ormai prossimo ai 40 anni, si tratta della terza avventura italiana, dopo quelle con Inter (dove ha vinto tutto e il triplete del 2010) e Roma.

Foto: Sito Inter