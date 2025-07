Mai in corsa per il Napoli, Lino lascia Madrid per il Flamengo

24/07/2025 | 18:05:44

Accostato al Napoli nei giorni scorsi, mai c’è stata un’ipotesi di trattativa per portare Samuel Lino in maglia azzurra. Infatti, nelle ultime ore il Flamengo ha accelerato e si sta avvicinando all’esterno offensivo brasiliano classe 1999 che non rientrava più nei piani di Diego Simeone. Operazione tra i 22 e i 25 milioni, il Flamengo in dirittura. E via libera imminente per Wesley destinazione Roma con Emerson Royal (a titolo definitivo dal Milan per circa 10 milioni) pronto a sostituirlo.

Foto: sito Atletico