Mahrez vola in Qatar ed è a un passo dall’Al Shamal: niente Europa per l’algerino ex Manchester City

01/10/2026 | 14:30:00

Riyad Mahrez vola in Qatar e firmerà un contratto con l’Al Shamal, secondo quanto riportato da DZ Foot. L’algerino ex Manchester City e Leicester, con cui si laureò campione d’Inghilterra nella straordinaria cavalcata firmata da Claudio Ranieri nella stagione 2015/16, lascia l’Al-Ahli, club saudita in cui ha giocato dal 2023 al 2026. L’annuncio è atteso a breve e arriverà dopo aver salutato definitivamente la Nazionale algerina, con cui ha vinto la Coppa d’Africa nel 2019, agli ultimi Mondiali.

Foto: Instagram Mahrez