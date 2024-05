Mahrez sull’esclusione in Nazionale: “Mi ero riposato per essere presente. Ma rispetto la decisione”

Riyad Mahrez è stato escluso dai convocati dell’Algeria per per partite contro Guinea e Uganda, in programma prossimo mese di giugno e valevole per le qualificazioni alla Coppa del Mondo del 2026. Vladimir Petkovic non ha inserito il nome dell’esterno offensivo dell’Al Ahli in lista, scatenando anche la rabbia del giocatore. L’ex Manchester City ha commentato la sua esclusione a mezzo social, tramite il suo account X: “Non ho ricevuto chiamate né dall’allenatore né dalla federazione. Ho avuto un piccolo fastidio al ginocchio, quindi ho optato per il riposo durante le ultime 2 partite di campionato per essere operativo in questi 2 confronti per il Mondiale 2026, che sono così importanti. In bocca al lupo all’EN per le prossime partite, per me era importante essere presente, ovviamente rispetto la scelta dell’allenatore ma prendo atto di questa decisione”.

Foto: Instagram Mahrez