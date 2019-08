Mahrez può tornare in campo. Superato il test antidoping

Dopo aver saltato il Community Shield, Riyad Mahrez potrà tornare in campo con i citizens per la prima giornata di Premier League. L’esterno algerino aveva assunto dei farmaci durante la Coppa d’Africa e per non rischiare sanzioni, il club inglese aveva preferito non utilizzarlo contro il Liverpool. Ora però è arrivato il via libera da parte della British Anti-Doping Agency e dunque potrà scendere in campo quest’oggi contro il West Ham.

Foto: ITV