Maguire-United, la lunga rincorsa ormai al traguardo

Harry Maguire è da tempo un promesso sposo del Manchester United. Una lunga rincorsa, quella dei Red Devils, che è ormai al traguardo: il trasferimento del 26enne centrale della nazionale inglese dal Leicester alla corte di Solskjaer è in dirittura, siamo in pieno countdown per il via libera delle Foxes per visite e firma. E non è un caso che quest’oggi lo stesso Maguire non si sia presentato alla sessione di allenamento con il Leiester, ennesimo indizio di un trasferimento all’orizzonte. Per assicurarsi le sue prestazioni lo United sborserà una cifra molto vicina ai 90 milioni (in Inghilterra hanno parlato di 80 milioni di sterline, di cui 10 di bonus). Una somma che supererà (di poco) quella spesa dal Liverpool per Virgil Van Dijk nel 2017, con Maguire che diventerà così il difensore più pagato nella storia del calcio.

Foto: BBC