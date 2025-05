Maguire: “Stagione non all’altezza, siamo stati imbarazzanti”

16/05/2025 | 17:23:42

Il difensore del Manchester United Maguire ha parlato a Sky Sports, commentando la complicata stagione dei Red Devils: “Non è stata assolutamente all’altezza di questo club la classifica che abbiamo costruito. È imbarazzante, specialmente per noi giocatori. Noi giocatori dobbiamo prenderci la responsabilità perché abbiamo avuto due allenatori, abbiamo avuto un sacco di opportunità per vincere partite di calcio, e semplicemente non lo abbiamo fatto abbastanza bene in questa stagione”.

Foto: Instagram Maguire