Maguire spinge per raggiungere subito il Manchester United. E Bruno Fernandes…

Quello tra Harry Maguire e il Manchester United è un matrimonio destinato a celebrarsi presto. Il trasferimento del 26enne centrale della nazionale inglese dal Leicester ai Red Devils è sempre più vicino alla definizione, siamo ormai alla stretta finale. Lo United per assicurarsi le prestazioni di Maguire, sborserà una cifra vicina ai 90 milioni di euro. Intanto, anche nelle ultime ore, il difensore sta spingendo per trasferirsi subito ai Red Devils, voglioso di seguire le orme di Rio Ferdinand e Nemaja Vidic. E la fumata bianca potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Nel frattempo lo United lavora sempre per Bruno Fernandes, grande obiettivo per il centrocampo. I contatti con lo Sporting vanno avanti, la volontà dei Red Devils è quella di andare fino in fondo per un’operazione superiore ai 55 milioni.

Foto: BBC