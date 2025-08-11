Maguire: “Sento che è un nuovo inizio per il Manchester United. Lotteremo per i vertici”

11/08/2025 | 22:29:13

Harry Maguire, difensore del Manchester United, ha parlato al podcast di Rio Ferdinand su diversi temi.

Queste le sue parole: “Sento che è quasi un nuovo inizio e, si spera, questo inizio sarà positivo. Vogliamo trovarci, vogliamo lottare per i vertici. Abbiamo molto talento in squadra, ovviamente abbiamo preso Matheus (Cunha, ndr) e Bryan (Mbeumo, ndr), che stanno facendo molto bene e so che cresceranno tanto. Ed è davvero positivo che ora abbiamo avuto una pre-season completa per lavorare con questo allenatore”.

Quali sono stati i problemi dell’anno scorso: “Non abbiamo avuto la possibilità di allenarci davvero. E penso, onestamente, che quando è arrivato per la prima volta, la condizione fisica della nostra rosa non era all’altezza della Premier League. Non correvamo abbastanza intensamente. Non vincevamo abbastanza duelli. E credo che ora il mister se ne sia reso conto”.

Quanto invece alle aspettative per la stagione alle porte: “Penso che quest’anno vedrete molta più aggressività nello spostarsi da un lato all’altro non solo con una difesa a cinque o quattro. Saremo spesso con una linea a tre dietro – ha aggiunto Maguire -, che ci permette di pressare alti sul portatore di palla. Vuole chiaramente che costruiamo dal basso, ma senza correre rischi inutili”.

Foto: sito United