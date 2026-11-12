Maguire saluta Carrick: “Sarai sempre una leggenda”

12/11/2026 | 17:59:29

In giornata è arrivato l’esonero di Michael Carrick da parte del Manchester United. Il tecnico inglese, subentrato a Ruben Amorim nel gennaio di quest’anno, ha pagato un inizio di stagione disastroso sotto tutti i punti di vista. Appena una vittoria in Premier League, costellata da cinque pareggi e quattro sconfitte e un rapporto ormai deteriorato con il capitano Bruno Fernandes. In attesa della firma di Mauricio Pochettino come successore, dopo gli impegni con la Nazionale statunitense contro Haiti, è arrivato il saluto di uno dei senatori dei Red Devils, Harry Maguire: “Sarai per sempre una leggenda. Rispetto. Grazie”.

Foto: Instagram Maguire