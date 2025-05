Maguire: “In questa stagione non siamo stati nemmeno lontanamente all’altezza”

20/05/2025 | 19:40:30

“In questa stagione il Manchester United non è stato nemmeno lontanamente all’altezza”. Parola di Harry Maguire, difensore centrale dei Red Devils intervenuto alla vigilia della finale di Europa League contro il Tottenham per presentare il derby “inglese” di Bilbao. Dichiarazione che rispecchia appieno l’annata tribolata in Premier League, con il 16/o posto da peggior piazzamento in campionato dal 1974 a oggi.

“Lo so, è inaccettabile per un club del calibro dello United, e come giocatori, dobbiamo assumerci la responsabilità della posizione in Premier League e di ciò che abbiamo provocato in questa stagione con quel piazzamento, che non è affatto sufficiente. Non dovrebbe essere così, avremmo dovuto essere in una posizione migliore, lottando per un posto in Europa League o in Champions League”.

Foto: Instagram United