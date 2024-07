Maguire: “Il mio futuro è allo United, mi sento parte integrante del progetto”

Durante un’intervista rilasciata a Sky Sports UK, il difensore del Manchester United, Harry Maguire, ha così parlato del suo futuro:: “A meno che il club non mi dica che sono in vendita e che non mi vuole più, io resterò qui. Per quello che sento io e per quelle che sono state finora le azioni della società, io sono parte del futuro ed è ora di andare avanti e riportare questo club al successo, lottando per grandi trofei”.

Foto twitter Inghilterra