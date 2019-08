Maguire: “Grazie Leicester, ma lo United è un’opportunità unica”

Harry Maguire è da poche ore un nuovo giocatore del Manchester United. Un’operazione da record, considerato che nelle casse del Leicester entreranno quasi 90 milioni di euro. Intanto il difensore inglese ha parlato così del suo trasferimento alla corte di Solskjaer: “Sono lieto di aver firmato per questo grande club. Ho vissuto grandi stagioni a Leicester e vorrei ringraziare chiunque al club e i tifosi per il loro supporto in queste due stagioni. Tuttavia, quando il Manchester United è venuto a bussare alla porta è stata un’opportunità unica”.

