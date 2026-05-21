Maguire escluso dall’Inghilterra per i Mondiali: “Sono deluso e scioccato”

21/05/2026 | 21:02:58

In attesa delle convocazioni ufficiali di Tuchel (previste per venerdì 22 maggio), alcune indiscrezioni sui convocati dell’Inghilterra per i Mondiali già stanno uscendo. Anzi, c’è già qualche ufficialità, come l’esclusione di Harry Maguire, difensore del Manchester United.

Lo afferma stesso il difensore sui social: “Ero sicuro di poter fare una grande parte quest’estate per il mio paese dopo la stagione che ho avuto. Sono rimasto scioccato e devastato dalla decisione. Non ho amato niente di più che mettere quella maglia e rappresentare il mio paese negli anni. Auguro ai giocatori tutto il meglio quest’estate“.

Foto: Twitter Inghilterra