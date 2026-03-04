Maguire condannato a 15 mesi di reclusione per una rissa a Mykonos

04/03/2026 | 18:00:37

Il difensore del Manchester United, Harry Maguire, è stato condannato a 15 mesi di carcere con sospensione condizionale da un tribunale greco per un incidente avvenuto a Mykonos nell’agosto 2020. Il calciatore è stato accusato di aggressione lieve, resistenza all’arresto e tentata corruzione, ed è stato condannato per tutti e tre i capi d’accusa, i fatti risalgono al 2020, l’inglese fu condannato a 21 mesi ma dopo il ricorso era riuscito a revocare la condanna. Ora con il nuovo verdetto il difensore intende presentare ricorso alla Corte Suprema, convinto di poter vincere il caso.

Foto: Instagram Maguire

